شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد» تستدعي 513 «فورد» و«لينكون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لسيارات جديدة تشمل 513 سيارة من نوع «فورد إكسبيديشن، ولينكون نافيجيتور» موديل 2018، المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحتوي على مقاعد يمكن طي مساند الظهر فيها بنسبة 40/20/40، وذلك لإجراء فحص لهيكل المقعد المتوسط.
ويأتي الاستدعاء بالتعاون مع «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد ولينكون في الإمارات، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات فورد ولينكون في أبوظبي، وذلك لأن بعض السيارات المشمولة في الاستدعاء، قد يكون الهيكل المعدني لمقعد الصف الثاني الأوسط غير مثبت بأحد أو كلا قوسي التثبيت بشكل حرف «J» ضمن مسار المقعد، وبالتالي عند ضبطه للأمام جزئياً أو بشكل كامل قد لا يتمكن من تثبيت الراكب في حال حدوث اصطدام.
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