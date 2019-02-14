شكرا لقرائتكم خبر عن تأجير 90% من مباني «وصل كريستال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وصل للعقارات، عن تأجير 90% من الوحدات السكنية في مباني «وصل كريستال» بمنطقة القوز خلال ثلاثة أشهر. وكانت وصل قد أطلقت مؤخراً مبنى «وصل كريستال 3» الذي يضم 106 وحدات. وقالت زينب محمد، المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: نعمل في وصل على تلبية الطلب لكافة الشرائح السكانية في دبي، حيث نقوم بالتخطيط وتطوير الاستراتيجيات الدقيقة قبل إطلاق أي من مشاريعنا في السوق.

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