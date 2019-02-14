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السوق السعودية تنجو من التراجع الجماعي للمؤشرات الخليجية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجت السوق السعودية أمس من التراجع الجماعي للأسواق الخليجية، حيث ارتفعت 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند 8617.22 نقطة.

السعودية

ارتفع أداء سوق الأسهم السعودية في جلسة يوم أمس الأربعاء، وسط تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.90 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة.

الكويت

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تراجع أداء السوق الكويتية في تعاملات جلسة أمس الأربعاء، في ظل ارتفاع التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.71 نقطة أو ما نسبته 0.65% وصولاً الى مستوى 5468.50 نقطة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس، بعد أداء سلبي للقطاعات قادها الصناعة والبنوك، وفي ظل تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.38 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليقفل عند مستوى 1374.06 نقطة.

عمان

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وسط تراجع كافة قطاعاتها، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.00 نقاط أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 4114.8 نقطة.

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