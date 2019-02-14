«تشاينا ديلي»: دبي مركز استراتيجي للمستثمرين الصينيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مجد عبدالله

أكد موقع «تشاينا ديلي» في مقالٍ مطولٍ، أن البنوك والمستثمرين الصينيين تمكنوا من تحقيق نجاح باهر من خلال أعمالهم وشركاتهم في سوق دبي، مبيناً أنهم وصلوا إلى سوق واسع من الفرص. وأوضح الموقع أن أكبر أربعة بنوك صينية حكومية من حيث حجم الأصول، تُعتبر المحرك الرئيسي للميزان الختامي في مركز دبي المالي العالمي، والذي يعُد المركز المالي الأكبر في المنطقة. وبيَن الموقع أن الميزانية العمومية لهذه البنوك، قُدّرَت بين 170 و 180 مليار دولار، العام الماضي.

وقال الموقع إن البنوك الصينية تشارك في أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك مشروع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف ومشروع الطاقة الشمسية المركّزة الذي تبلغ قدرته 700 ميجاوات.