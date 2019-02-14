روسيا تسرع تخفيضات إنتاج الخام مطلع فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر بوزارة الطاقة الروسية لرويترز إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.34 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى الثاني عشر من فبراير شباط، بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر تشرين الأول المستخدم كشهر مرجعي لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

كانت أوبك ومنتجو نفط عالميون آخرون اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص إنتاجهم 1.2 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط ومحاول موازنة السوق. وتخفض روسيا الإنتاج من مستوى أكتوبر تشرين الأول البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.

كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن إنتاج النفط الروسي انخفض 47 ألف برميل يومياً في يناير كانون الثاني عنه في أكتوبر تشرين الأول. (رويترز)