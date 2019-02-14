طيران الإمارات تربط بين فنوم بنه وبانكوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها إطلاق خدمة يومية جديدة تربط بين العاصمة الكمبودية فنوم بنه والعاصمة التايلندية بانكوك اعتباراً من 1 يونيو المقبل. وسوف توفر الرحلة اليومية من دبي إلى فنوم بنه عبر بانكوك لعملاء الناقلة خيارات أوسع للسفر بين عاصمتي هاتين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

وسوف تعمل الخدمة الجديدة بطائرات «البوينج 777» حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 370» من مطار دبي الدولي إلى فنوم بنه يومياً في تمام الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى بانكوك في 6:15 مساءً، ثم تغادر نفس الرحلة بانكوك 8 مساءً، لتصل إلى مطار فنوم بنه الدولي 9:25 ليلاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 371»، فتقلع من مطار فنوم بنه 11:20 ليلاً، وتصل إلى بانكوك في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، لتغادرها 2:25 من فجر اليوم التالي وتصل إلى دبي 5:35 صباحاً.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية: «يسرنا تطوير خدماتنا إلى هاتين الوجهتين في جنوب شرق آسيا وتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين في كمبوديا وتايلند. ولن تقتصر هذه الخدمة على نقل مسافرينا بين فنوم بنه وبانكوك فحسب، بل ستوفر لهم خيارات واسعة للسفر إلى العديد من المدن الكمبودية والتايلندية مع شركائنا في الرموز «بانكوك إيرويز» و«جت ستار باسيفيك» و«جت ستار آسيا».