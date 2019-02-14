شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستقر في المنطقة الخضراء.. وأداء متباين ل«القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت أسواق المال المحلية في المنطقة الخضراء، أمس، مع أداء متباين لمعظم الأسهم بما فيها القيادية، في وقت جرت عمليات شراء انتقائية بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية، وسط سيولة اقتربت من 500 مليون درهم.

من جملة الأسهم التي شهدت عمليات شرائية في سوق دبي، أمس، «جي إف إتش» معوضاً جزءاً من خسائره بعد نزوله إلى الحد الأدنى، وارتفع بنسبة 2.78% مغلقاً عند 0.92 درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.6%، بينما ارتد سهم «الدار العقارية» في سوق أبوظبي مرتفعاً 3.5%، بعد تسجيل الشركة أرباحاً سنوية، وتوصية مجلس الإدارة زيادة توزيعات الأرباح 17%.

وسجلت سيولة الأسواق 476.23 مليون درهم، منها 207.3 مليون درهم في دبي، و268.93 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 228.2 مليون سهم، توزعت بواقع 162.2 مليون سهم في دبي، و66 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31% عند مستوى 2492.58 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل والتأمين والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.56% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي»، في حين زاد «الإمارات دبي الوطني» 0.98%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.2% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.92% وسوق دبي المالي 0.65% و«شعاع كابيتال» 6.85%.

وزاد قطاع النقل 1.42% نتيجة صعود سهم «العربية للطيران» 1% و«أرامكس» 1.9%.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.3% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.03% فيما نجحت أسهم أخرى في تقليص خسائر القطاع، مع ارتفاع «أرابتك» 0.49% و«داماك» 1.67% و«ديار» 2.9% و«إعمار للتطوير» 1.2%.

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند إغلاقه السابق 5026.66 نقطة، بعد ارتفاع أسهم شركات العقار والطاقة مقابل انخفاض البنوك واستقرار الاتصالات.

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وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.14% بفعل ارتفاع سهم «الدار»، مع ارتفاع «إشراق» أيضاً 1.89%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.5% مدعوماً بمكاسب «دانة غاز» بنسبة 3.05% و«طاقة» 6.59%.

في المقابل، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.24% نتيجة نزول سهم «أبوظبي الأول» 0.53%، بالرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.11% و«الاتحاد الوطني» 1.37%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في دبي بقيمة 56.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.85 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 30 مليون درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة وصلت إلى 25 مليون درهم، ليغلق عند 10.3 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 61.3 مليون درهم، مغلقاً عند 14.9 درهم، تلاه سهم «اتصالات»بسيولة بقيمة 57.5 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 16.96 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 57.5 مليون درهم، وأغلق عند 9.35 درهم.

وسجل سهم «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر في سوق دبي 6.85% إلى 0.78 درهم، في المقابل كان أكبر الخاسرين سهم «الإسمنت الوطنية»، وانخفض بنسبة 9.65% ليغلق عند 2.06 درهم.

وكان سهم طاقة أكبر الرابحين في سوق أبوظبي بنسبة 6.59% إلى 0.97 درهم، بينما جاء في مقدمة الخاسرين سهم «القدرة القابضة»، متراجعاً بنسبة 8.28% إلى 0.72 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 42.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و29.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 42.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و13.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم شركات «جي إف إتش» و«أمانات» و«أبوظبي التجاري» و«الدار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دبي للاستثمار» و«دانة غاز» و«أبوظبي الأول»، و«إعمار مولز».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 8.89 مليون محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة بيع.

فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 22 مليوناً محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 8.89 مليون محصلة بيع.