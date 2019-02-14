الجناحي: الهيكل الاقتصادي في الإمارات داعم لرواد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة نجحت منذ العام 2002 إلى 2019 في دعم تأسيس 6000 شركة ناشئة، والتي بلغت مساهمتها 45% في الناتج المحلي للإمارة، معتبراً أن سر نجاح المؤسسة يعود لرؤية القيادة الحكيمة التي تضع شباب الوطن في مقدمة أولوياتها وتوفر لهم كل المقومات للاستثمار وتطوير أفكارهم وتحويلها لمنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، فالهيكل الاقتصادي لدولة الإمارات داعم لرواد الأعمال.

جاء ذلك خلال ضمن حلقة من سلسلة حلقات مبادرة «لقاء» التي أطلقتها الكليات بهدف خلق جيل من رواد ورائدات الأعمال.

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افتتح اللقاء الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بحضور الدكتورة عائشة عبدالله العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأكد الدكتور الشامسي أن الجناحي يمثل أحد النماذج الخبيرة في عالم ريادة الأعمال، مؤكداً على الشراكة بين الكليات ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، خاصة أن الكليات تسعى للوصول الى 5% من خريجيها رواد أعمال بحلول العام 2021.

وقال الجناحي إن الشباب والفتيات اليوم يتنافسون في مجال ريادة الأعمال وأثبتوا قدرة كليهما على النجاح، موضحاً أن النسبة الأكبر من المشاريع من حيث الأعداد تعود للشباب بينما الفتيات أكثر نجاحاً في مشاريعهن وذلك نتيجة طبيعة الفتاة من حيث التركيز والمتابعة والإبداع في الفكرة، منوهاً بأن من يدخل مجال ريادة الأعمال يجب ألا يخشى من الفشل، فمن بين كل 10 مشاريع قد يفشل 7 الى 8 مشاريع، وهذا معدل طبيعي، لأن الفشل يكسب الفرد خبرة ويقوده للنجاح، ولكن المهم الشغف والإصرار على النجاح، مؤكداً أن شخصية الفرد مهمة وعند تقييمهم في المؤسسة للمشاريع المتقدمة فإنهم يعطون 60% على شخصية المتقدم و40% لخطته ومشروعه، لأن الإنسان هو الأساس وإذا كان متحمساً وشغوفاً ولديه رؤية مستقبلية، سيكون بإمكانه التعامل مع التحديات.

وتحدث الجناحي عن وسائل التواصل الاجتماعي واستثمار هذه التقينات الحديثة في الترويج والدعاية وتحقيق الأرباح، موضحاً أن هذا أحد الأشكال الجديدة لريادة الأعمال، ومن الجميل أن يستثمر الفرد التقنيات بشكل يفيده، واعتبر الجناحي أن التحدي في هذا المجال يرتبط بعدم ديمومة هذه المشاريع، كونها لا تقوم على أساس مؤسسي، وبالتالي ليس من الخطأ الاستفادة من هذه الفرص في تحقيق الأرباح ولكن من الجيد توجيه الأرباح لبناء مشاريع وشركات ذات هيكل مؤسسي .