«أبوظبي الأول» الأنشط ب61.3 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04% عند مستوى 5026.66 نقطة، مع تباين المؤشرات القطاعية التي صعدت في العقار والطاقة وانخفضت في البنوك.

شهد السوق تداول 66 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 268.95 مليون درهم، نفذت من خلال 2033 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات.

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وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 61.3 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.53% إلى 14.9 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 57.5 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 16.96 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 57.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.11% إلى 9.35 درهم.

وسجل سهم «طاقة» الارتفاع الأكثر بنسبة 6.59% إلى 0.97 درهم، ثم سهم «الدار العقارية»بارتفاعه 3.5% عند 1.48 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة»، وزاد بنسبة 3.17% عند 1.95 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين سهم «القدرة القابضة»، وانخفض بنسبة 8.28% إلى 0.72 درهم، تلاه سهم «أركان»، وهبط بنسبة 6% إلى 0.47 درهم، ثم سهم «طيران أبوظبي» بتراجعه 3.33% إلى 2.9 درهم.