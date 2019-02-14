53 % نمو الأعمال في عجمان خلال الربع الأخير من 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج مؤشرات رخص الأعمال والتصاريح الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2018، حيث تم إصدار 1458 رخصة، بمعدل نمو 53% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في ظل ارتفاع ملحوظ في الرخص المهنية بنسبة 76% من 585 رخصة في عام 2017 إلى 1028 رخصة في عام 2018.

ازدادت الرخص الصناعية المجددة لتصل إلى 186رخصة خلال الربع الأخير من 2018، تليها زيادة في رخص «بدايات» الجديدة إلى 20 رخصة، والمجددة إلى 6 رخص، وهي رخص تُمنح للمواطنين لمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل مع إعفاء كامل من الرسوم.

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وبحسب البيانات الرسمية الصادرة، فإن عدد الرخص الملغاة خلال الربع الأخير من عام 2018 انخفض بنسبة 12% ليصل إلى 191 رخصة ملغاة بالمقارنة مع 216 خلال الربع الأخير من عام 2017.

وقال مدير عام الدائرة: علي عيسى النعيمي : «تؤكد هذه الأرقام أهمية المساعي الحثيثة التي تقوم بها الدائرة في سبيل تعزيز الريادة الاستثمارية لإمارة عجمان، كما تثبت أهمية سياسات تعزيز تنافسية الأعمال واستدامة نمو الشركات في مختلف قطاعات الأعمال، وستواصل اقتصادية عجمان جهودها في ضوء رؤية 2021 وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، لاستمرار عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز استقطاب الاستثمارات خاصةً في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها رؤية عجمان، وهي قطاعات الصناعة، والسياحة، والنقل والإمداد، والتعاقد الخارجي، والإعلام».

وقد أظهرت النتائج أيضاً، عدداً من الأنشطة الأكثر طلباً ضمن الرخص الجديدة خلال الربع الأخير من العام 2018، حيث جاءت أنشطة «صيانة المباني» في المرتبة الأولى بعدد 413 رخصة، تلتها «أنشطة خدمات التنظيف الداخلي للمباني» بعدد 117 رخصة، في حين بلغ عدد رخص «أنشطة خدمات التنظيف الخارجي للمباني» 84 رخصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة، بينما وصل عدد رخص «أنشطة بيع الملابس الرجالية الجاهزة بالتجزئة» إلى 51 رخصة، تلتها رخص أنشطة أعمال الديكور الداخلي ورخص أنشطة بيع الوجبات الخفيفة.