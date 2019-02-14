56.3 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31% عند مستوى 2492.58 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والتأمين والنقل والسلع.

شهد السوق تداول 162.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 207.32 مليون درهم، نفذت من خلال 2518 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.

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وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 56.3 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1% إلى 3.85 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 30 مليون درهم، معاوداً الارتفاع بنسبة 2.78% إلى 0.923 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة وصلت إلى 25 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.98% ليغلق عند 10.3 درهم.

وسجل سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعاً بنسبة 6.85% إلى 0.78 درهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين»، وزاد بنسبة 6.18% مغلقاً عند 0.464 درهم، ثم سهم «دي إكس بي» بصعوده 3.38% إلى 0.245 درهم.

في المقابل كان أكبر الخاسرين سهم «الأسمنت الوطنية»، وانخفض بنسبة 9.65% ليغلق عند 2.06 درهم، تلاه سهم «أمانات» وتراجع 4.76% مغلقاً عند درهم واحد، ثم سهم «بنك دبي التجاري»، منخفضاً 4.43% عند 3.45 درهم.