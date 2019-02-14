وفد «سيدات أعمال عجمان» يطلع على مشاريع ألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

قام وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث زار الوفد عدداً من المؤسسات المتخصصة في صناعة الأطعمة، وذلك بالتعاون مع «مركز تبيين»، بهدف بحث التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم سيدات ورائدات الأعمال والإطلاع على أفضل الممارسات.

Advertisements

ترأس الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وضم الوفد نخبةٍ من 10 سيدات ورائدات أعمال لديهن الاهتمام في مجال صناعات الأغذية، واستمرت الزيارة مدة 7 أيام اطلع خلالها الوفد على عدد من التجارب والممارسات الناجحة ومنها زيارة مطعم «هيلرز» في منطقة «منهايم»، والذي تأسس عام 1980ويقدم وجبات محضرة من مكونات عضوية ويحظى بزيارة 800 شخص يومياً، ليبلغ عدد زواره منذ تأسيسه حوالي 7 ملايين زائر.

كما قام الوفد بزيارة مصنع «هاويزلر» في مدينة «شير»، ويعمل المصنع الذي تم تأسسيه منذ 70 عاماً على إنتاج وبيع كافة المستلزمات الخاصة بإنتاج المخبوزات إلى جانب معهد تدريبي يقدم ورشا تدريبية للراغبين والراغبات في تعلم صناعة المخبوزات وأنواع مختلفة من المأكولات ويعمل في المصنع 10000 عامل وعاملة.

وشارك الوفد على مدار يومين في ورشة عمل نفذها المعهد التدريبي تناولت كيفية إعداد وتجهيز المخبوزات بجودة عالية وبأساليب وطرق فيها الكثير من الإبداع والابتكار.كما وقام الوفد بزيارة إحدى الأسر المنتجة، والتي تعمل في مجال الثروة الحيوانية وتجارة المنتجات العضوية.