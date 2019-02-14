3.33 مليون برميل إنتاج النفط بالدولة بارتفاع 3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع إنتاج الدولة النفطي في يناير/‏كانون الثاني الماضي 3% إلى 3.33 مليون برميل يومياً، وبمعدل شهري تجاوز 100 مليون برميل، مقارنة مع ديسمبر/‏كانون الأول 2018، والذي بلغ فيه 3.25 مليون برميل يومياً، وبمعدل شهري 97.5 مليون برميل، بحسب البيانات الشهرية ل«أوبك».

ووفقاً للبيانات؛ ارتفع سعر خام «مربان - أبوظبي» 2.5%، بقيمة 1.48 دولار عند 60.81 دولار للبرميل الواحد، مقارنة مع 59.33 دولار/‏برميل في ديسمبر الماضي، كما ارتفع سعر خام «دبي» 3% بقيمة 1.78 دولار عند 59.07 دولار للبرميل، مقارنة مع 57.29 دولار/‏برميل سجلها في ديسمبر 2018.