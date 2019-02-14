شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال من ريادة الأعمال إلى قيادتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جيفري كابين *

أن تصبح قائداً شيء، لكن أن تصبح قائداً بارزاً وناجحاً شيء مختلف تماماً. وبصفتك رائد أعمال، فإن أفكارك الرائعة ورؤيتك الاستراتيجية لن تكون كافية في مرحلة ما إذا كان لم تلهم فريق عملك وتجعلهم يرغبون بمتابعة خطواتك. وتعد مرحلة «الفوضى» هذه شائعة مع مرور الوقت، خاصةً بالنسبة لرواد الأعمال الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بمهارات القيادة بالفطرة.

تعتمد القيادة المتميزة على قدرة المرء على البناء والتكيّف مع أهداف وأداء الفريق، الذي يعكس فهماً دقيقاً للبيئات الداخلية والخارجية للشركة. وبالطبع، يجب أن يكون القائد الناجح مستعداً دائماً لمواجهة أي تغيير من أي نوع. ونسرد هنا خمس نصائح تمهد الطريق للوصول إلى ذلك الهدف.

التعاطف والفضول والنزاهة جميعها سمات مشتركة في القائد الناجح والمتميز. ويعد تقييم نفسك وفقاً لهذه الأبعاد الشخصية، والعمل على معالجة نقاط الضعف هذه هو جزءٌ أساسي من رحلتك نحو القيادة.

يضمن القادة الناجحون أن يتمكن جميع أفراد فريق عملهم من تحقيق أفضل النتائج كل يوم. فعندما يعرف القائد ما هي اهتمامات العاملين في فريقه، تصبح عملية توزيع المهام سهلة وتربطهم بشكل شخصي بعمل المؤسسة. ويتطلب هذا فطنة ثقافية وعاطفية عالية، وهو مهم بشكل خاص في الأسواق الثقافية المشتركة، مثل دولة الإمارات.

إن تحديد مهام الفريق والحفاظ على الشفافية بين أفراده يعتبر مهارة أساسية تجمع الفريق الناجح. كما يوفر الفهم والقدرة على التمييز بين نقاط القوة الأساسية والمهام الموزعة على الفريق ومع أفراد الفريق أنفسهم الشفافية بين الموظفين ليقوم كل شخص بينهم بما يجب القيام به. ويبعد تطبيق هذا المفهوم خطر الخلافات والمهام المتداخلة بين أعضاء الفريق، وبالتالي زيادة الإنتاجية على جميع المستويات. قد يكون تطبيق هذا الأمر صعباً على رواد الأعمال الذين يفضلون «القيام بكل المهام بأنفسهم»، حيث سيكون عليهم الانتقال إلى مبدأ تفويض المهام إلى الآخرين.

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والقيادة الناجحة تعني أن تكون قادراً على تقديم التوجيه لوظائف الفريق العادية، مع التركيز على الصورة العامة. كما ينطوي ذلك على تنمية القدرة على إقناعهم برؤيتك لتحقيق التوازن بين ما يمليه الوضع الراهن والتحديات والفرص المستقبلية.

وفي عصر البيانات الضخمة، يحتاج القادة إلى اتخاذ القرارات وتنفيذ واختبار الممارسات الجديدة المتاحة في السوق وتعديلها حسب النتائج. لا يمكننا السماح بأن يكون الكمال عدواً للخير، فالمرونة تعتبر مهارة ضرورية على جميع مستويات الشركة.

من الناحية العملية، يمكن أن تساهم عملية تخطيط القيادة الفعالة لك ولفريق عملك في اتباع وتطبيق النصائح المذكورة أعلاه. كما أن وضع خطة للقيادة يمكن الرجوع إليها وتعديلها بشكل منتظم ومحدد هو أمرٌ بالغ الأهمية. لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع في الوصول إلى ذلك، ولكن من واقع خبرتي، يجب أن تتضمن الخطة الناجحة عدة عناصر.

استناداً إلى الأداء السابق والمسؤوليات المستقبلية، ما هي المجالات الشخصية المهمة التي ترغب بتطويرها وتنميتها؟ ويمكن أن تشمل الإجابة عن هذا السؤال الأهداف والطموحات المهنية والشخصية التي ترغب بتحقيقها لنفسك ولشركتك وفريق عملك.

وعند تطبيق ذلك، يمكنك التحرك نحو تحديد الأهداف، فهي متعلقة بك وبقادة المستقبل الآخرين في الشركة، الهدف (الأهداف): ما الذي تسعى لإنجازه؟، وتحقيق الهدف (الأهداف): كيف تخطط لإنجازه؟، وفريق العمل: من هم أعضاء الفريق وما هي مشاركاتهم اللازمة لدعم تحقيق كل هدف؟ كيف يمكنك تحقيق أفضل استفادة من فريقك الحالي؟ ما هي التغييرات اللازم إجراؤها لاكتساب المواهب الجديدة؟، والأساليب: هل لديك معلومات دقيقة ومفصلة عما هو مطلوب لتحقيق كل هدف؟ إذا لم يكن لديك، فما الذي عليك القيام به للحصول عليها؟، والجدول الزمني: ما هو المخطط الزمني لتحقيق كل هدف؟ هل تم تحديد والإعلان عن المعالم الرئيسية بوضوح؟

من المهم جداً توضيح كفاءاتك القيادية. لذا عليك أن تشمل نفسك ضمن عملية المراجعة المنتظمة لكل أعضاء فريق العمل. سيساعد هذا الإجراء على الفهم العميق للطريقة التي ينظر لك بها كقائد وتوضيح مجالات تميزك، والأهم من ذلك، تسليط الضوء على فرص النمو.

وأخيراً، تذكر بأن تفكر يومياً بالسؤال التالي: «ما الذي يمكنني فعله لضمان نجاح موظفي شركتي، كل في مهمته المحددة، في تحمل المسؤوليات التي أوليتها لهم؟»

* بروفيسور - أستاذ مشارك في الإدارة والأعمال الدولية في جامعة دريك