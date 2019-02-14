فائز آخر ب 50 ألف درهم من «العربية للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدمت «العربية للسيارات»، مكافأة نقدية فورية وقيمتها 50 ألف درهم لصبحي شعشاعة بعد شرائه إحدى سياراتها الجديدة من طراز «رينو ميجان»، وذلك في إطار حملة «رينو» الترويجية التي جرت خلال مهرجان دبي للتسوق.

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واشترى صبحي شعشاعة، وهو مواطن تركي يشغل منصب نائب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركة «داتا تاغ للتكنولوجيا»، سيارة لابنه. وقد أبدى سعادة كبيرة لفوزه بالمكافأة النقدية مع بطاقة امسح واربح، ليكون بذلك ثالث شخص محظوظ يفوز بهذه المكافأة المجزية.

وقدمت «العربية للسيارات» لجميع عملاء «رينو» مكافآت نقدية فورية ضمن إطار هذه الحملة، حيث منحت عملاءها فرصة أسبوعية للفوز بمكافأة نقدية قدرها 50 ألف درهم ، إضافة إلى مكافآت نقدية أخرى لبقية العملاء تبدأ من 2000 درهم من خلال بطاقات امسح واربح.

وقال صبحي شعشاعه: «كانت المكافأة النقدية مفاجأة سارة للغاية، وسبباً إضافياً لسعادة عائلتي بعد أن اشتريت سيارة جديدة لابني. إنني أتعامل مع شركة «العربية للسيارات» منذ 4 سنوات، ولم أجد يوماً سوى التميز عند إجراء خدمات الصيانة السنوية. وإنني أثق بجودة الخدمات التي تقدمها عبر مرافقها المتميزة، كما أنني على يقين بأنني سأحصل معها على قيمة مجزية لقاء ما أدفع. لذا عندما قررت شراء سيارة جديدة لم أتردد لحظة في اختيار «العربية للسيارات» . وقد نالت سيارة «رينو ميجان» إعجاب ابني لجمال تصميمها، ومستوى أدائها وأمانها العاليين».