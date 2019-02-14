شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك تطرح مناقصة رؤوس شعلة زيركو قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تطرح أدنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة مناقصة عقد استبدال رؤوس شعلة الغاز في حقل جزيرة زيركو في أبوظبي. وذكرت «ميد» أن الدعوات للمشاركة في مناقصة عقد الأعمال الرئيسي سوف توجه قبل نهاية الشهر الجاري. يذكر أن هناك ثلاثة رؤوس لإطلاق شعلات الغاز في الحقل خاصة بمعالجة الغاز المنطلق من آبار حقل زاكوم الأعلى.

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