خطط «إشراق» المستقبلية.. تطوير المشاريع والاستحواذ على أصول مدرّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إشراق» رسمياً أمس عن تغيير اسمها إلى «إشراق للاستثمار» بعد موافقة العمومية، كاشفة عن شعارها المؤسسي الجديد.

وقالت الشركة إن لديها محفظة من المشاريع العقارية التي تسير فيها أعمال التطوير على قدم وساق لإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة. كما شهدت أعمال تأجير الشقق والشقق الفندقية المملوكة للشركة زيادة منتظمة في نسبة الإشغال متخطية معدلات السوق بفضل جودتها وعروضها الممتازة.

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وبالمناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة: «مع إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة، نؤكد على تفاؤلنا بشأن خطط النمو المستقبلية التي تتمحور حول مواصلة تطوير المشاريع العقارية، والاستحواذ على أصول مدرّة للإيرادات».

وأضاف: «شهدت إشراق تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وكان لا بد لها من هوية مؤسسية جديدة تواكب هذا التطور. وتشكل الهوية الجديدة تقدماً عضوياً عن سابقتها، وهي تعكس نمو إشراق كشركة ومكانتها الراهنة في السوق وتطلعاتها المستقبلية. تم اتخاذ القرار بتغيير اسم الشركة إلى 'إشراق للاستثمار‘ بإجماع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في ضوء وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى غير التطوير العقاري والتي ترغب الشركة باغتنامها لعائداتها الاستثمارية المجزية. ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح الشركة في توليد سيولة نقدية كبيرة يمكن استثمارها في أصول أخرى مدرّة للإيرادات، وقد كان تغيير الاسم ضرورياً ليتماشى مع التوجه الاستثماري الجديد للشركة».

وفيما يخص مشاريعها العقارية، تقوم «إشراق» حالياً بتطوير برج «مارينا رايز» السكني على جزيرة الريم في أبوظبي، وتسير الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وفقاً للجدول الزمني المقرر (وصلت أعمال البناء حالياً للطابق السادس) على أن يكتمل إنجازه في الربع الثاني من عام 2020.

وكانت «إشراق» قد أعلنت العام الماضي عن إعادة شراء 10% من أسهمها بعد موافقة المساهمين؛ ومن المتوقع أن يكتمل برنامج إعادة الشراء في الربع الأخير لعام 2019.