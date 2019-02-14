370 مليوناً إيرادات «إير بي إن بي» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلط تقرير ل «تشيسترتنس» الضوء على نمو شركة «إير بي إن بي» في سوق دبي كاشفاً عن ارتفاع إيراداتها المالية 69% عام 2018 لتزيد على 101 مليون دولار (370 مليون درهم). وارتفع عدد العقارات المدرجة في منصة «إير بي إن بي» 26٪ لتصل إلى 5,009 وحدات عقارية مقارنة ب 3,987 وحدة عام 2017، وزيادة 81% عن عام 2016.

وبين التقرير أن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية المتاحة ساهم في زيادة الإيرادات، حيث بلغ معدل ​​مستويات الإشغال 65٪ خلال فترة الذروة في دبي في مارس 2018، مقارنةً مع 50% خلال الشهر ذاته من 2017. أما في الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس 2018 فبلغ متوسط ​​الإشغال 49٪ وهو أعلى بقليل من الفترة نفسها في عام 2017.