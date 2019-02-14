ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * استضافت «سلطة دبي للخدمات المالية»، أمس، جلسة التواصل السنوية العاشرة حول التدقيق للمدققين المسجلين؛ وذلك لاستعراض نتائج مراجعة التدقيق لعام 2018، وتوفير مجموعة من التحديثات، التي تعزز جودة عمليات التدقيق.

* باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل سوقاً رئيسية بالنسبة لدولة تشيلي؛ بعد أن تم الكشف عن قيمة صادراتها إلى أسواق المنطقة، التي بلغت 425.34 مليون دولار في الفترة الممتدة من شهر يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بزيادة 19%.

* أشارت توقعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع توفير ما يصل إلى 10 مليارات دولار في استثمارات البنى التحتية خلال العام المقبل، باستخدام الشبكات الكهربائية الذكية. وكانت «فنتشرز أونسايت» قد أعدّت التقرير لمعرض الشرق الأوسط للكهرباء، الذي يقام في الخامس من شهر مارس/آذار المقبل في دبي.

* تستعد «بن غاطي للمشروبات»، للكشف عن آخر منتجاتها خلال النسخة 24 من معرض «جلفود 2019» للأغذية والمشروبات، والذي سينعقد في «مركز دبي التجاري العالمي» من 17 إلى 21 فبراير/شباط الجاري.