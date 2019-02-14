شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للريبل وسط إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقبل المستثمرون اليوم على أسواق الأسهم – مما دفعها نحو الارتفاع – في ظل التفاؤل بخصوص المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي دعم الطلب على أصول المخاطرة وقلل الطلب على أصول كالعملات الرقمية.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة "ناسداك" خطة لإضافة مؤشرين في الخامس والعشرين من فبراير/شباط الجاري من أجل تتبع أسعار العملات الرقمية.



وسوف يعرض المؤشران "بتكوين ليكويد" و"إثيريوم ليكويد" تحديثات للأسعار في أوقاتها الحقيقية بشكل مباشر للمستثمرين.



ومن جانبها، أعلنت شركة "إنتل كورب" الأمريكية إطلاق "بلوك شين" تجارية لتطوير أعمالها في صناعة البرمجيات بشكل أعلى كفاءة وفاعلية.



وانخفضت أسعار الريبل بحلول الساعة 21:29 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.30 دولار وسجلت اعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



وتراجعت "بتكوين" أيضاً بنسبة 0.3% إلى 3598 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3663.3 دولار وأقل سعر عند 3578.4 دولار.