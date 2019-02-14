شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون أند جونسون" تخطط لدمج الروبوت بالأنشطة الطبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توصلت الوحدة المملوكة لـ"جونسون اند جونسون" "إثيكون" إلى اتفاق لشراء شركة التكنولوجيا الطبية "Auris Health" في صفقة تقدر بنحو 3.4 مليار دولار نقداً، وذلك من أجل توسيع ودمج أعمال الشركة مع تكنولوجيا الروبوت في الجراحة والأنشطة الطبية.



وأعلنت "جونسون أند جونسون" الأربعاء أن تكنولوجيا "أوريس" سوف تساعدها على تطوير حلول رقمية لمواجهة صعوبات علاج مرضى سرطان الرئة.



وطورت "اوريس" منصة تسمى "مونارك" عبارة عن جهاز طبي يمكنه مساعدة الأطباء والجراحين على الدخول إلى مناطق دقيقة في رئات المرضى لتشخيص وعلاج الأمراض المكتشفة بها.



وجمعت "أوريس" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما يقرب من 220 مليون دولار للتوسع في تقنياتها لتضاف إلى تمويل واستثمارات بلغت 700 مليون دولار في ذلك الوقت.



وصرح المدير التنفيذي للشركة الأمريكية "فريدريك مول" بأن "أوريس" سوف تنضم إلى الفريق الناجح في "جونسون اند جونسون" بعد إتمام الصفقة التي ستضيف تقنيات روبوتية في الجراحات الدقيقة والأنشطة الطبية المختلفة.



وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الروبوتي في العمليات الجراحية قد تزايد على مدار العشرين عاماً الماضية نظراً لسعي الجراحين إلى الوصول إلى مناطق لم يكن بإمكانهم بلوغها سابقاً في تطور لاستكشافات وتشخيص الأمراض وتحسين تقنيات علاج المرضى.



ويمكن حالياً استخدام الروبوت في إزالة أورام مثلا بالمثانة واستئصال الرحم وتشخيص أمراض بشكل آمن وسهل ومتطور وأكثر دقة.