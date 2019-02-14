شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليار دولار وآلاف الوظائف من "جوجل" في الولايات المتحدة..تُرى ما الهدف من كل ذلك؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المدير التنفيذي لـ"جوجل" – المملوكة لشركة "ألفابت" – "سوندار بتشاي" أن الشركة تنوي إنشاء مراكز بيانات جديدة ومكاتب للتوسع في عدد من المواقع عبر الولايات المتحدة.



وكشف "بتشاي" عن أن "جوجل" رصدت 13 مليار دولار خلال العام الجاري من أجل هذه الخطة الاستثمارية مضيفاً أنه سيتم افتتاح مراكز جديدة للبيانات في ولايات من بينها "نبراسكا" و"نيفادا" و"تكساس" و"أوهايو".



وسوف تصبح هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها الشركة بنية تحتية في تلك الولايات على أن يتم زيادة القوة العاملة في "فرجينيا" إلى الضعف وزيادة العمالة في "واشنطن العاصمة" وتوسيع مقرها في نيويورك.



وأبدت "جوجل" رغبة في استعراض قدراتها المالية والاستثمارية بعد عام 2018 الذي شهد إنفاقاً رأسمالياً بأكثر من الضعف بنحو 25.46 مليار دولار.



وعلق "بتشاي" على هذه الخطط قائلاً إن الشركة تريد بناء مراكز بيانات لدعم خدمات الحوسبة السحابية وتثبيت أقدامها في هذا المجال الذي تتنافس فيه مع "أمازون" و"مايكروسوفت".



وأضاف أيضاً أن أعمال "جوجل" تتطلب توفير أنشطة حوسبة سحابية وموارد برمجية أسرع ويعول عليها من أجل إنتاج الأفضل لديها وتطوير أنشطة البثحث الرئيسية و"يوتيوب" و"جي ميل".



وأكد المدير التنفيذي للشركة على أن "جوجل" ستضيف عشرات الآلاف من الوظائف في "نبراسكا" و"أوهايو" و"فرجينيا" و"أوكلاهوما" و"ساوث كارولاين" و"تكساس".