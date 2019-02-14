شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عجز الموازنة الأمريكية إلى 14 مليار دولار في ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع عجز الموازنة الحكومية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 42% أو بعشرة مليارات دولار إلى 14 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق.
يأتي ذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات الجمركية – بسبب زيادة التعريفات على واردات أمريكا من الصين – كما تم تأجيل صدور هذه البيانات بفعل الإغلاق الحكومي الذي استمر لخمسة وثلاثين يوماً.
وبالنسبة للعام المالي حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع العجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية بنسبة 42% إلى 319 مليار دولار، ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس ان يسجل العجز الكلي في الموازنة عن العام المالي بأكمله نحو 897 مليار دولار.
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