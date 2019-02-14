شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض في ظل ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضغط الدولار على أغلب السلع والمعادن خلال تعاملات اليوم مما قلص مكاسب الذهب ودفع الفضة للإغلاق على انخفاض، وذلك وسط تفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس بأن الاقتصاد الأمريكي لا يوشك على الوقوع تحت براثن الركود مشيراً إلى التوقعات باستمرار النمو هذا العام.



ومن المنتظر الجمعة القادمة عقد اجتماع بين الرئيس الصيني "شي جين بينج" والوفد الأمريكي برئاسة وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" والمفاوض التجاري "روبرت لايتثايزر" لتذليل العقبات أمام عقد اتفاق تجاري بين البلدين.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% وأغلقت عند 15.652 دولار للاوقية، وسجل المعدن أعلى سعر 15.8 دولار وأقل سعر عند 15.58 دولار.



أما الذهب، فقد ارتفع بنسبة 0.1% وأغلق عند 1315.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1321.7 دولار وأقل سعر عند 1311.1 دولار.