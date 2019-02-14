شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر شركة ماركة تتراجع بنسبة 68% في العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة ماركة، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 68% خلال عام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 76.92 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 242.15 مليون درهم خلال العام 2017.

وجاء ذلك على الرغم من تراجع إيرادات الشركة خلال 2018 إلى 76.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 99.6 مليون درهم في العام 2017.

إلا أن الخسائر التشغيلية تراجع خلال العام إلى 52.4 مليون درهم مقابل 212 مليون درهم خلال العام 2017.

وكانت خسائر الشركة قد تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.