برلمانى: تراجع أسعار هذه السلع بعد تواصل انخفاض الدولار

صدى البلد

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تراجع سعر الدولار 10 قروش اليوم أمر متوقع، خاصة بعد انخفاضه خلال شهر يناير الماضى 22 قرشا دفعة واحدة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه من المتوقع ان ينخفض سعر الدولار إلى 17.50 جنيه خلال شهر فبراير، على أن يواصل الاستمرار فى الانخفاض إلى 17.25 جنيه خلال الربع الأول من شهر مارس ، وهو نفس السعر المقرر ان يصل اليه فى الموازنة العامة للدولة بقمية 17.25 جنيه.

واكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا الانخفاض فى سعر الدولار سيصاحبه زيادة الدخل من...