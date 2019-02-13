وزير البترول يؤكد تزايد الدور الفعال للمرأة في قطاع الطاقة

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد الدور الفعال الذي تقوم به المرأة في قطاع الطاقة ومختلف مجالات صناعة البترول والغاز، وهو ما دفع مؤتمر “إيجبس 2019” لتخصيص يوم كامل لمناقشة الوضع الحالي للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها في الأنشطة البترولية ودعمها في المنافسة والابتكار وتولي المناصب القيادية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء أمام جلسة “المرأة في الطاقة” المقامة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2019” بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال الوزير إن قطاع البترول يتشرف بأن المرأة تمثل 30%من نسبة القيادات به، لافتا إلى أن المرأة جزء هام من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم التقدم فيه بخطوات واضحة وتحقيق نجاحات وتميز في بلوغ أهدافه.

وأكد الملا أن تكريم المرأة في هذا المؤتمر كحدث رئيسي في فعالياته حق أساسي يؤكد إيمان قطاع البترول بأهمية وكفاءة الدور الذي تلعبه المرأة في منظومة العمل البترولي، مشيرا إلى أن حضور وزيرة التخطيط لهذه الجلسة وتقديم نماذج ناجحة تعمل بهذه الصناعة الحيوية يأتي من قبل تحفيز المرأة العاملة في قطاع البترول للمنافسة بقوة في تنفيذ الأعمال وهو ما ينعكس إيجابا على القطاع ونتائج أعماله.

بدورها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على الدور الهام للمرأة في الحياة العامة بمصر وتميز الكثيرات في مجال أداء الأعمال وتوجه الدولة نحو تعظيم هذا الدور ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030 وتوفير فرص التميز والتمكين.

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