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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سبكيم": نتوقع تحسن الأسعار والطلب في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، تحسن الطلب على منتجات الشركة بدءا من الربع الثاني من العام الحالي، بتأثير من ارتفاع أسعار النفط وعودة الطلب من الصين.
وفي هذا السياق، لفت العوهلي، في مقابلة مع قناة العربية، إلى تراجع الطلب في الربع الأول بسبب رأس السنة الصينية وتوقف المصانع الآسيوية.
وأوضح أن نتائج الشركة بالربع الرابع تأثرت بتوقف مصنع الميثانول للصيانة وانخفاض الأسعار، مبينا أن صيانة مصنع الميثانول كانت مجدولة غير أن التوقف استمر لمدة 7 أسابيع عوضاً عن 6 أسابيع، كما أن أسعار المنتجات متراجعة ما بين 15 إلى 30%.
وأكد تأثير تراجع الطلب كان أقوى من تأثير أسعار النفط على المبيعات.
وارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لـ "سبكيم" إلى 583 مليون ريال خلال العام 2018م مقابل 437.4 مليون ريال خلال العام 2017 وبنسبة ارتفاع 33%.
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