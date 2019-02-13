شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يعتزم رفع حصتة في "أكوا باور" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن ياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات لعامة اعتزام الصندوق زيادة حصته في شركة أكوا باور من 25% إلى 40%،بحسب العربية نت.

وكانت الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار "المملوكة بالكامل من قبل "صندوق الاستثمارات العامة" في يوليو الماضي استثمرت ما نسبته 9.78% في شركة "أكوا باور"، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة "أكوا باور" بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.

وتأتي عملية الاستحواذ بعد تأكيد الشركة على تطلعها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك للمساعدة في تلبية حاجتها المتزايدة إلى التدفقات النقدية.

وكان محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة الشركة قد توقع، أن تقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018.

وكانت أكوا باور قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الصين لهندسة الطاقة "إنيرجي تشاينا"، لتطوير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه.

وتسعى أكوا باور للتوسع أيضا بالمنطقة حيث ذكرت مجلة ميد في الشهر قبل الماضي أنها تقترب من الفوز بعقد إنشاء محطة التحلية المستقلة التي تنفذها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية "فيوا" في أم القيوين.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وتعمل أكوا بارو في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.