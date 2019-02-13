شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:22

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 12 في المئة الى 24 مليون دينار في مقابل 21 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة الى 152 مليون سهم في مقابل 165 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2.4 في المئة الى 5603 صفقات في مقابل 5740 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.87 في المئة تعادل 47.48 نقطة، صعودا الى مستوى 5504.21 نقطة في مقابل 5456.73 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.49 في المئة تعادل 23.21 نقطة الى 4795.32 نقطة في مقابل 4772.11 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.757 في المئة تعادل 39.45 نقطة صعودا الى 5253.71 نقطة في مقابل 5214.26 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «خليج ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 3.21 في المئة، وصولاً إلى 289 فلساً، من تداول 20 مليون سهم، حقق بها اكبر سيولة في البورصة أكبر سيولة متداولة بلغت 5.63 مليون دينار، نُفذت من خلال 431 صفقة.

وسجل سهم «جي اف اتش» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 5.49 في المئة، هبوطا إلى 77 فلسا، من تداول 7.9 مليون سهم، قيمتها بلغت 620 الف دينار، نُفذت من خلال 297 صفقة.

وسجل سهم «وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.28 في المئة الى 868 فلسا، جاءت من تداول 3.6 مليون سهم.