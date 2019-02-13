شكرا لقرائتكم هبوط مؤشري البحرين العام والإسلامي يوما ثانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:29

انهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على تراجع لليوم الثاني بنسبة 0.66 في المئة تعادل 9.20 نقطة، هبوطا الى مستوى 1389.45 نقطة في مقابل 1398.65 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 3.90 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 3.47 في المئة تعادل 29.28 نقطة الى 815 نقطة في مقابل 844.28 نقطة لليوم السابق، لتتحول مكاسب المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى خسارة 0.98 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 7.54 مليون سهم في مقابل 7.97 مليون بتراجع 5.4 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.44 مليون دينار في مقابل 1.76 مليون دينار لليوم السابق بنسبة تراجع 18 في المئة، نفذت من خلال 123 صفقة في مقابل 139 صفقة بتراجع 12 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 17 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات، وهبطت 6 شركات، واستقرت 6 شركات لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.51 بليون دينار بخسارة 56 مليون دينار نسبتها 0.66 في المئة.

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وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 973 الف دينار بحريني، شكلت 66 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.71 مليون سهم، نفذت من خلال 50 صفقة.

وواصل سهم البنك الأهلي المتحد تصدر البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 884 الف دينار، نسبتها 60 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.94 مليون سهم، نُفذت من خلال 33 صفقة.

وجاء سهم جي اف اتش ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 313 الف دينار، نسبتها 21 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 3.31 مليون سهم.