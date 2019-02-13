أبوغزالة: صقلتنا تجربة مديونياتنا القاسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن لقاء "مبادرون" الذي نظمته لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة كشف المدير التنفيذي لشركة "البيك" المهندس رامي أبوغزالة عن قصة نجاح الشركة، وتحولها من مديونة إلى إحدى أهم الشركات في المنطقة، واتخاذها لبرامج المسؤولية الاجتماعية كمحفز وواجب وطني يقدمه القطاع الخاص.

وأكد أن مبادرة البيك المجتمعية غيرت مفهوم ملكية الحي والمسؤولية عن نظافته لدى قطاع عريض من السكان، بعد أن بادر أبناؤهم المتطوعون بالاهتمام بنظافة الحي بأنفسهم، بل قادت عددا مقدرا منهم للمساهمة في النظافة وتجديد الطلاء وغيرها.

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وانتقد أبوغزالة الشركات التي تسيء إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية باتخاذها وسيلة بمحاولة تعديل ما يشوب سمعتها، كونها لا تهتم إلا بالمكاسب المادية فقط في حقيقة الأمر، الأمر الذي يفرغ المفهوم من مضمونه الأساسي، مؤكدا أن شركته تنظر للأمر كواجب وطني، داعيا أن يكون ذلك ديدنا للقطاع الخاص في كل ما يقدمه من منتجات وخدمات ووظائف وتدريب وتسعير بأن تكون من باب الواجب الوطني والمسؤولية تجاه المجتمع.

وتحدث عن البدايات الصعبة لشركته والتحديات، حيث ورثت مديونية كبيرة تجاوزت سبعة ملايين ريال بعد وفاة والده بأربع سنوات، إلا أنه وشقيقه وبإصرار الشباب على النجاح تجاوزوا مشاكل الشركة، وقد صقلتهم التجربة القاسية والبداية الصعبة، وكان الإيمان بأن شركة "البيك" ليست مملوكة لأفراد بل هي أمانة من الله لجميع العاملين فيها، وقد نبعت فكرة تبسيط العلوم للأطفال، أعقبه برنامج علماء المستقبل الذي يمكن الطلاب المختارين سنويا من زيارة وكالة ناسا للفضاء في ولاية اركنسن ومقابلة رواد الفضاء والاستماع إلى تجاربهم، وجاء بعد ذلك برنامج بطل البيت، وهو ما زال مستمرا ضمن برنامج البيك الصيفي.

من جهته كشف مدير العلاقات العامة بالشركة بسام السيوفي، المشرف على برنامج البيك الصيفي، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة في جدة ومكة المكرمة، أن البرنامج الممتد منذ 17 عاما، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، خرج حتى الآن 9350 طالبا وطالبة من خلال برنامجي أبطال البيت، وأبطال الحي.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ عام 2002، ويختص بإنفاذ برامج تدريبية للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة للبنين والبنات، بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدفاع المدني والهلال الأحمر، في مختلف تخصصات تمليك المهارات للمتدربين، مبينا أن البرنامج يشكل استجابة لمتطلبات الشباب للبرامج المهنية اليدوية، وملء الفراغ في الإجازة الصيفية، كما يساعدهم على تحديد تخصصاتهم العلمية في المستقبل.