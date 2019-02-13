"منشآت" تطلق "تحدي فكرتك" بمعرض إنترنت الاشياء لتطوير التعليم بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع شركة تطوير التعليم "تطوير" مبادرة جديدة حملت عنوان "تحدي فكرتك" للتعليم يتم الدخول اليها عبر منصة فكرة، وقد فتحت المجال للجميع لتقديم الحلول لأبرز التحديات التعليمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة “منشآت" بالمعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ (إنترنت الأشياء) في نسخته الثانية والذي افتتحت فعاليته اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة ثلاثة أيام مقبلة وبإشراق مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار مفهوم جديد للاتصالات.

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وجاء الهدف من تدشين هذه المسابقة بحسب ما ذكره نائب المحافظ لدعم المنشآت الأستاذ سامي بن عمر الحصين خلال كلمته التي ألقاها بحفل افتتاح المؤتمر للحاجة الماسة إلى المساهمة في تقديم حلول ابتكارية لتحديات ومعوقات التعليم بشكل أفضل وفعالية أكبر وتكلفة أقل.

ووفقا للمبادرة سيتأهل 100 مشارك إلى هاكثون لتطوير أفكارهم ثم يتم اختيار أفضل 25 فريق لدخول معسكر تدريبي لتجربة أفكارهم وعرضها على لجنة التحكيم حتى يتم اختيار 4 فائزين لكل مسار وعرضها على لجنة التحكيم للمشاركة مسرعة أعمال مختصة في النظم التعليمية والفوز بأحد الجوائز التي يقارب مجموعها المليون ريال.

يذكر أن المعرض السعودي لإنترنت الأشياء يعد بوابة تنفتح على العديد من الفرص غير المسبوقة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد نمواً متسارعًا في المملكة.

وسيطرح الحدث في نسخة العام 2019 مفاهيم جديدة ومبتكرة، ليتيح من خلاله فرصاً لرواد مشاريع تكنولوجيا المعلومات ورجال الأعمال لإقامة علاقات الشراكة مع الشركات الدولية.