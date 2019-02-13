شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بمقدار0.0% شهريا ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.