شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقاريةتفتتح مشروعا جديدا ببرج خليفة للزوار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة إعمار العقارية عن افتتاح أكبر ردهة بالعالم باسم ذا لونج وذلك في الطوابق 152 و 153 و 154 ذات الارتفاعات الشاهقة التي تصل إلى 575 متراً في برج خليفة أمام الزوار.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فتعتبر ردهة " ذا لونج" ردهة اجتماعية تقدم تشكيلة من المأكولات، كما تتضمن شرفة على الهواء الطلق.

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وكشفت شركة إعمار في منتصف الشهر الجاري عن إطلاق المرحلة الثالثة من "فلل إكسبو جولف"، حيث تقع على بعد 10 دقائق من مقر استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، و7 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي.

وقالت الشركة في نهاية الشهر الماضي إنها قطعت أشواطاً مهمة في مشروع إنشاء 5 جسور جديدة تعزز سهولة الوصول إلى "دبي مول"وسلاسة الحركة المرورية المؤدية إلى أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم.

وجدير بالذكر أن إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.