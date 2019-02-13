شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الدار العقارية" السنوية تتراجع 7.5% وإدارتها توصي بتوزيع 14 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، المُصدرة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 7.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.

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وارتفعت التكاليف المباشرة للشركة إلى 3.7 مليار درهم خلال العام 2018 مقابل 3.5 مليار درهم في العام 2017.

كذلك ارتفعت خسارة القيمة العادلة على استثمارات عقارية إلى 671 مليون درهم مقابل 613 مليون درهم في العام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 14% عن العام 2018، بما يُعادل 14 فلساً للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت إلى 1.533 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.861 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.