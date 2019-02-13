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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأرباح "اتصالات الإمارات" إلى 8.6 مليار درهم في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات الإمارات"، اليوم الأربعاء، تحقيق ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.4% خلال العام 2018.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، إلى تحقيقها صافي أرباح- عائدة لحقوق الملكية- خلال العام 2018 بلغ 8.6 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 8.4 مليار درهم خلال العام 2017.
كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال العام 2018 إلى 12.6 مليار درهم، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.4 مليار درهم في العام 2017.
ووفقا للبيان وصلت الإيرادات الموحدة لـ "مجموعة اتصالات" في العام 2018 إلى 52.4 مليار درهم، مقابل 51.6 مليار درهم خلال العام 2017.
ويعزى زيادة الإيرادات الإجمالية إلى زيادة إيرادات العمليات الدولية والأداء القوي للقطاعات الثابتة وغيرها في عمليات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت المجموعة قد حققت صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.
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