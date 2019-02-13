شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يخترق مقاومة محورية – تحليل – 13-02-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المحوري 93.70 ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 1.69 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط تأكيد اختراق مستوى المقاومة 93.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة 98.82 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد