شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بنسبة بلغت -0.45% بما يعادل -0.75 نقطة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 171.98 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 188.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه