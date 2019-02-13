انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:06 مساءً, 13 فبراير 2019 م

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انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لـ (إنترنت الأشياء IoT) في دورته الثانية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات التقنية والاتصالات والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ويكتسب المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لـ (إنترنت الأشياء) في نسخته الثانية، أهمية خاصة لدوره البارز في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، ودعم توجهات المملكة، واهتمامها المتزايد بالتطور التقني وإنترنت الأشياء.

وأكد المهندس السواحه، أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لجميع المختصين وطلاب الجامعات على وجه الخصوص، مبيناً أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة للشباب السعودي لعرض منتجاتهم التقنية والإسهام في دعم الحلول الرقمية، خاصة وأن السوق السعودي بات مهيئاً لوجود مثل هذه التطورات التقنية المتسارعة.

وأفاد معاليه أن الوزارة بلغت مراحل متقدمة في رفع الوعي بمفهوم إنترنت الأشياء، وما يمكن أن يحدثه في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات لإحداث تطور كبير في مختلف الخدمات، مفيداً أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في سبيل الوصول إلى التحول الرقمي الكلي، مستندة في ذلك على قيادة رشيدة تدعم وتحفز، وبنية تقنية تحتية ممكنه وداعمة.

من جانبه، أشاد المهندس العوهلي، بفكرة المؤتمر الذي يٌمثل منصة مهمة لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب خاصةً لرواد الأعمال للارتقاء بالقطاع الرقمي في المملكة، ومواكبة التحول المتسارع الذي تشهده بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مبيناً أن وزارة الاتصالات تضطلع من خلال رعايتها لهذا المؤتمر بدورها المهم في إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في دفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة لتصبح في طليعة ومصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وفي تعليقه، على هذا الحدث الدولي الهام، قال المدير التنفيذي للمعرض – شركة افق جديدة (نيوهورايزون) – المهندس فهد القرني، : ” إن إنترنت الأشياء هو التطور الطبيعي للإنترنت، حيث أصبحت كل الأدوات، التي يحتاجها الفرد متصلة بالإنترنت، وباتت المنظومة أعم وأشمل بدءاً من الأجهزة المنزلية والسيارات والمباني والطائرات وصولاً إلى التطبيقات الحديثة”.

الجدير بالذكر أن المؤتمر تستمر فعالياته على مدى يومين، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، وسيناقش فيه أكثر من 50 متحدثا من الخبراء والأكاديميين والباحثين ورؤساء الشركات الوطنية والعالمية في قطاع التقنية، أحدث الإنجازات والتطورات في عالم التقنية والإنترنت، إلى جانب استعراض الجهات المشاركة بمنجزاتها في الحلول التقنية وجهودها في دعم رؤية المملكة 2030، كما سيُقام على هامش المعرض والمؤتمر منتدىً للأمن السيبراني.

