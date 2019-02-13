صادرات أبوظبي غير النفطية تفوق 24 مليار درهم في 11 شهراً

استوردت الإمارة بـ104.33 مليار درهم نهاية نوفمبر

الخليج 365 - الإمارات:

ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 24.06 مليار درهم نهاية الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 20.67 مليار درهم في الفترة المماثلة 2017، بزيادة 16%.

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وحسب تقرير "مركز الإحصاء في أبوظبي"، سجلت قيمة واردات الإمارة غير النفطية 104.33 مليار درهم نهاية نوفمبر 2018، مقابل 102.86 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، بنمو 1.4%، فيما وصلت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 23.33 مليار درهم خلال الفترة المماثلة.

وزادت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية 5% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبلغت 13.5 مليار درهم، مقارنةً مع 12.8 مليار درهم في نوفمبر 2017.

واستوردت أبوظبي بالدرجة الأولى لوازم صناعية خلال نوفمبر، حيث بلغت قيمتها 3,241.2 مليون درهم، تلاها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بـ2,143.6 مليون درهم، ثم السلع الإنتاجية بقيمة 1,459.5 مليون درهم.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 122.2 مليار درهم، مقابل 116.1 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع قدره 5.3%.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، سجلت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 80.1 مليار درهم.