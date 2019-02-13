ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 266 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.1 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.58%، والعرب على 10.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 74.3 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 356 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 77.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14949 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2403 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% عند مستوى 18868 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.38% ليغلق عند 713 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

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