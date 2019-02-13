شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بدعم الجاهزة لعملية "الهاردفورك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار الطلب النشط على ثاني أكبر عملية رقمية بالعالم ، خاصة بعد الإعلان الأخيرة بجاهزة شبكة الايثريوم لعملية الهاردفورك.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 122.05$ بارتفاع قدره 1.31$ بحوالي 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 120.74$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 125.12$ الأعلى منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي ،وأدنى سعر عند 120.47$.

حقق الايثريوم يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.15% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم مستوى 120$ لكل وحدة ايثريوم.

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أعلن "أفري شودين" الشريك المساعد فى شركة الايثريوم إنه تم تحديد يوم 25 شباط /فبراير الجاري موعداً لإتمام عملية الهاردفورك.

وتعتبر تلك المرة هي الثالثة من حيث الإعلان إن إتمام تلك العملية ،حيث فشلت شبكة الايثريوم فى أول مرتين بسبب ظهور عدة مشاكل وثغرات.

ولتجنب تلك المشاكل قرر فريق التطوير بالشبكة إتباع طريقة مختلفة وفقا لمخططات جديدة يتوقع لها النجاح في تفعيل الهاردفورك دون الحاجة إلى تأجيل مرة أخري.

وبعد تلك الأنباء نجح الايثريوم فى العودة مرة أخرى إلى الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، مع عودة العملة الرقمية الربيل إلى الترتيب الثالث.