شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مستقرا ترقبا لبيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة هامة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يتداول مؤشر الدولار حول مستوي 96.50 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.47 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.63 نقطة ،وأدنى مستوى عند 96.42 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.35% ، فى أول خسارة خلال تسعة أيام ، منهيا أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 96.98 نقطة.

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دعم مكاسب العملة الأمريكية خلال تلك الفترة تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه معظم العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ، قوة تلك البيانات سوف تنعش آمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5% سنويا فى كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 1.9% فى كانون الأول/ديسمبر،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 0.1 % بالقراءة السابقة.