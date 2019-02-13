ستيب 2019 ينطلق بمشاركة نحو 250 شركة ناشئة

استضاف مؤتمر ستيب منذ بدايته أكثر من ألف شركة ناشئة

الخليج 365 - الإمارات:

انطلقت النسخة السابعة من "مؤتمر ستيب 2019″، والتي تشهد مشاركة نحو 250 شركة ناشئة، بغية عرض أفكارها التجارية على بعض أفضل المستثمرين حول العالم.

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وحسب بيان اطلع عليه موقع "الاقتصادي"، استضاف "مؤتمر ستيب" منذ بدايته أكثر من ألف شركة ناشئة والتي ساهمت في بناء وتطوير منتجات متميزة.

وسيشارك رواد المؤتمر في نسخته الحالية بورش عمل تفاعلية، إضافة إلى التواصل والاستماع لأكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا.

ويرتكز محتوى المؤتمر هذا العام على 4 منصات وهي، ستيب ستارت، ستيب ديجيتال، ستيب إكس، وستيب مال، وستستضيف هذه المنصات عدداً من أشهر قادة التكنولوجيا والمستثمرين وروّاد الأعمال والمبدعين حول العالم.

وستختص منصة ستيب ستارت بتعليم الجيل القادم من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنحهم فرصة المشاركة في مسابقة عرض الشركات بالمؤتمر.

و"مؤتمر ستيب" أكبر مهرجان تفاعلي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، يقام في ١٣و١٤ فبراير (شباط) الجاري على أرض "مدينة دبي للإنترنت".