إيرادات الدوري الألماني تسجّل 3.8 مليار يورو الموسم الماضي

زادت إيرادات الدرجتين الأولى والثانية معاً في ألمانيا إلى 4.42 مليار يورو

الاقتصادي:

بلغت إيرادات دوري الدرجة الأولى في ألمانيا المعروفة باسم الـ"بوندسليجا" خلال 2017- 2018 ما يعادل 3.81 مليار يورو، أي بارتفاع 13% عما كانت عليه في موسم 2016 – 2017 البالغة 3.37 مليار يورو.

وكشف التقرير السنوي لـ"رابطة أندية الدوري الألماني لكرة القدم" اليوم الأربعاء، عن زيادة إيرادات الدرجتين الأولى والثانية معاً في ألمانيا بـ10% ليصل إلى 4.42 مليار يورو (5 مليارات دولار).

وسجلت إيرادات الدوري في كلا الدرجتين نمواً للموسم الـ14 على الترتيب، وكانت إيرادات الدرجتين في موسم 2016 – 2017 4.01 مليار يورو.

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وبهذا الخصوص، ذكر الرئيس التنفيذي للرابطة كريستيان سايفرت، أن مسابقات الدوري والكأس في ألمانيا تقدمت بشكل ملحوظ، وأسهمت العقود الموقعة مع وسائل الإعلام المحلية لبث مباريات الدوري في رفع الإيرادات بشكل عام.

ويعد الدوري الألماني الـ"بوندسليجا" من أنجح الدوريات الأوروبية الكبرى بعد كل من إنجلترا وإسبانيا، بفضل التقنيات الرقمية التي ستفتح فرصاً جديدة لنجاح الكرة الألمانية عامة خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأسهمت مبيعات التذاكر وحقوق بث مباريات الدوري في كلا الدرجتين الأولى والثانية في زيادة الإيرادات في موسم 2017 -2018 مقارنة بالعام السابق له.

وخارجياً، لم تتمكن الكرة الألمانية من تحقيق إنجازات لافتة منذ موسم 2014 التي استطاعت فيه ألمانيا من الفوز بلقب كأس العالم الذي أقيم في البرازيل 2014.

وخرجت ألمانيا في بطولة مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات، ولم يصل أي فريق ألماني نهائي دوري الأبطال "الشامبيونزليج" منذ 2013.