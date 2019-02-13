محمد صلاح رابعاً في قائمة أعلى اللاعبين قيمة

خرج ميسي ونيمار من قائمة اللاعبين الثلاث الأوائل من حيث القيمة السوقية

الاقتصادي:

قفز اللاعب محمد صلاح إلى المركز الرابع في قائمة أعلى لاعبي العالم لكرة القدم من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت 184 مليون يورو.

وأظهرت قائمة جديدة لموقع الدراسات الرياضية السويسري "CIES Football Observatory"، محافظة نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي على مركزه الأول بقيمة سوقية 219.6 مليون يورو.

فيما يلي قائمة جديدة بقيمة لاعبي كرة القدم السوقية حول العالم:

1- الفرنسي كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بقيمة سوقية بلغت 219.6 مليون يورو.

2- الإنجليزي هاري كين "توتنهام هوتسبير" الإنجليزي بقيمة سوقية 198.6 مليون يورو.

3- الإنجليزي رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" الإنجليزي بقيمة سوقية 185.1 مليون يورو.

4- المصري محمد صلاح "ليفربول" الإنجليزي بقيمة سوقية 184 مليون يورو.

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5- البرازيلي نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان" الفرنسي بقيمة سوقية 182.3 مليون يورو.

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة" الإسباني بقيمة سوقية 171.6 مليون يورو.

7- الأرجنتيني باولو ديبالا "جوفنتوس" الإيطالي بقيمة سوقية 165.8 مليون يورو.

8- البلجيكي روميلو لوكاكو "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بقيمة سوقية 159.1 مليون يورو.

9- الألماني ليروي ساني "مانشستر سيتي" الإنجليزي بقيمة سوقية 157.7 مليون يورو.

10- البرازيلي فيليب كوتينيو "برشلونة" الإسباني بقيمة سوقية 157.3 مليون يورو.

وسجّلت القائمة خلال فبراير (شباط) الجاري، خروج نجمي الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة اللاعبين الثلاث الأوائل من حيث القيمة السوقية.

وكان نجم الكرة البرازيلية نيمار يحتل المرتبة الرابعة في يناير (كانون الثاني) 2019، بقيمة سوقية وصلت إلى 197.3 مليون يورو، لكنه تراجع للمركز الخامس بعد تعرضه لإصابة وعدم خوضه للمباريات مؤخراً.

ويعتمد مركز الدراسات السويسري في تقييم القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، وفقاً لعوامل عدة منها عمر اللاعب ومركزه في الملعب ومدة العقد الحالي ومستواه، ومكانته في كرة القدم الدولية، بالإضافة لأمور أخرى.