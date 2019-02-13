أرباح اتصالات تنمو بشكل طفيف في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

زادت أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بشكل طفيف 2% إلى 8.6 مليار درهم (0.99 درهماً للسهم) العام الماضي، مقارنةً مع 8.4 مليار درهم في 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى نمو الإيرادات لـ52.4 مليار درهم، مقابل 51.6 مليار درهم في 2017.

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وصعدت أرباح "اتصالات" 3% إلى 2.2 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع 1.9 مليار درهم أرباح الربع ذاته 2017.

وارتفعت الأرباح إلى 6.6 مليار درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو قدره 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وحققت "اتصالات" أرباحاً صافية بقيمة 4.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 6% مقارنة مع النصف المماثل 2017.

وارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة 3% إلى 144 مليون مشترك نهاية الربع الأول 2018، مدعوماً بزيادة مشتركيها في كل من الإمارات وباكستان والمغرب ودول أفريقية أخرى، مقابل 12.5 مليون مشترك في الربع الأول 2017.