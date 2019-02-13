تسريب المواصفات الكاملة لهاتف جالاكسي S10

الاقتصادي:

سرّب موقع تقني نحو 25 ميزة جديدة لهاتف سامسونج الجديد القابل للطي "جالاكسي S10" الذي سيطرح في 20 فبراير (شباط) الجاري، منها شاشة بقياس 6.1 بوصة (إنش).

وكشف موقع "Gsm Arena" المتخصص بالأخبار التقنية أن، هاتف سامسونج الجديد، سيأتي بسماكة 7.8 ميليمترات ودعم مقاوم للماء بالإضافة إلى حساس بصمة ضمن الشاشة.

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وتتميز شاشة "جالاكسي S10" الذي سيتوفر بـ3 ألوان هي الأبيض والأخضر والأسود أيضاً، بدقة 3040×1440 بيكسل مع كثافة 550 بيكسل في البوصة، ومدى سطوع يقدر بـ800 شمعة.

ومن مواصفات "جالاكسي S10" أيضاً، وجود 3 كاميرات خلفية، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية 16 ميجا بيكسل مع عدسات عريضة الزاوية 123 درجة، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابيكسل، وتكون الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة بدقة 10 ميجابيكسل.

ويضم "جالاكسي S10" بطارية بسعة 3,400 ميلي أمبير/ساعة، إضافة إلى معالج ثماني النوى، وذاكرة (رام) بحجم بين 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 128 و512 جيجابايت.

وينتظر أن تحتفل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية خلال إطلاق هاتفها الجديد إلى جانب هاتفين آخرين، بمرور 10 سنوات على إطلاق أول جهاز ذكي من سلسلة "جالاكسيS".