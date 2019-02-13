توازن يطلق صندوقاً لتمكين القطاع الدفاعي والأمني بـ680 مليون دولار

سيبدأ الصندوق بطرح البرامج التمويلية خلال الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

أطلق مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" صندوقاً لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، برأس مال 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، بغية تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الرئيس التنفيذي للصندوق عبدالله ناصر الجعبري قوله إن الصندوق يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، تعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني.

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ومن المقرر أن يشارك "صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019″، يكشف خلاله عن عدة مشاريع تمويلية واستثمارية، ويقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 فبراير (شباط) الجاري.

وبين الجعبري أن الصندوق سيبدأ بطرح البرامج التمويلية المتخصّصة خلال الربع الرابع 2019، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق تعتمد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع وجدواه الاقتصادية.

ومجلس "توازن" هو الممكّن الرئيسي للصناعة الدفاعية والأمنية المستدامة في الإمارات، يقدم المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، بهدف إيجاد قطاع صناعة دفاعي وأمني فعال، وتعزيز مكانة الدولة الصناعية.

وارتفعت قيمة موجودات مجلس التوازن الاقتصادي إلى نحو 26 مليار درهم، وساهم في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة دائمة، وحققت الشركات الدفاعية التي أسسها عوائد للاقتصاد الوطني بنحو 12 مليار درهم، حسب أحدث البيانات الصادرة عن المجلس.

ومنذ تأسيسه في 1992، نجح المجلس في إقامة نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً ضمن أكثر من 11 قطاعاً اقتصادياً من بينها الصناعات الدفاعية والعسكرية.